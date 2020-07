Am Dienstag platzte die Bombe: Auch die Gründer der einstmals großen deutschen Startup-Hoffnung Soundcloud machen jetzt in E-Mobility. Kein Wunder - bei VCs sind E-Bike Startups hoch in Kurs. Das Coronavirus hat eine Entwicklung befeuert, die schon eine ganze Weile in Gang ist: Immer mehr Pendler steigen auf das Rad um. Mit einem Pkw hängt man leicht im verstopften Stadtverkehr fest, im öffentlichen Nahverkehr kommt man den Mitmenschen näher, als man aktuell möchte. Damit man morgens nicht allzu verschwitzt im Büro ankommt, scheint ein E-Bike die perfekte Mobilitätslösung zu sein. ...

