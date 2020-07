Der Telekommunikationskonzern Vodafone will seine europäische Funkturmsparte früh im Jahr 2021 an die Börse bringen. Dazu sei ein Listing des mehr als 68.000 Masten aus neun Ländern umfassenden Geschäfts an der Frankfurter Börse angestrebt, hieß es am Freitag von den Briten in London.Vodafone-Chef Nick Read sprach angesichts des Vorhabens von einem bedeutenden strategischen Fortschritt, er hatte den Investoren versprochen, die Vermögensteile des Konzerns stärker zu Geld zu machen.Das Vantage Towers ...

