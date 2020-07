Die Kleinsteuerungen oder programmierbaren Relais haben weniger Schnittstellen, Speicherkapazitäten sowie Ein- und Ausgänge. Sie eignen sich für zahlreiche industrielle Einsatzgebiete wie die Hausautomation und andere einfache Automatisierungsaufgaben, für wiederholbare Prozesse ebenso wie zur Informationsbeschaffung. Die beiden Kleinsteuerungen PR200 und SMI200 von Akytec sind im Gegensatz zu vielen anderen derartigen Produkten modular erweiterbar. So können sie mit den Anforderungen an die Automatisierung der Anlage mitwachsen. Anwender müssen also nicht mehr anschaffen als sie tatsächlich benötigen. ...

