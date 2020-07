Mainz (ots) - Kurz vor dem Ende der Vorwahlen im Rennen um das Amt des US-Präsidenten nimmt ZDFinfo am Dienstag, 28. Juli 2020, in zwei neuen Dokumentationen die Vereinigten Staaten von Amerika in den Blick. Um 19.30 Uhr beschäftigt sich "Bibeltreue Supermacht - Evangelikale in den USA" mit der größten Religionsgruppe des Landes, die das soziale Leben stark prägt. In "Macht und Machenschaften USA - Gekaufte Politik" rücken im Anschluss um 20.15 Uhr Milliardäre in den Fokus, die sich mit ihrem Vermögen Einfluss erkaufen. Beide Dokus sind bereits ab Dienstag, 28. Juli 2020, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.Um 19.30 Uhr nimmt Filmautorin Sarah Fournier in "Bibeltreue Supermacht - Evangelikale in den USA" die größte Religionsgruppe des Landes unter die Lupe. Die Evangelikalen verurteilen den modernen Lebensstil, verherrlichen die Nation, Waffen und die christliche Tradition. Vor allem in ländlichen Regionen prägen Kirchen das soziale Leben: Sie betreiben Schulen, Universitäten und veranstalten Musikfestivals, bei denen Religion als Party verpackt wird. Zu Themen wie Abtreibung, Sex vor der Ehe und Homosexualität verbreiten sie ihre ablehnende konservative Haltung. Vermeintlichen Abweichlern drohen sie mit dem Höllenfeuer. Und mit der Bildung von paramilitärischen Milizen wollen sie sich mit Waffengewalt gegen Nichtgläubige, Kommunisten und Muslime wehren.Im Anschluss zeigt Anja Widells Film "Macht und Machenschaften USA - Gekaufte Politik" um 20.15 Uhr, wie sich Milliardäre in den USA mit viel Geld politischen Einfluss sichern. Dieses "Dark Money" ist in den USA ein großes Problem - und trotzdem meist völlig legal. Prominentes Beispiel: die Koch-Brüder. Über Jahrzehnte haben sie ein Netzwerk aus Interessengruppen gesponnen, um die Deregulierung von Umweltschutz und Arbeitnehmerrechten voranzutreiben. Mit ihrem Unternehmen Koch Industries, das unter anderem mit Öl handelt, zahlen sich für die Koch-Brüder entsprechende Gesetzesänderungen in barer Münze aus. Von der Öffentlichkeit unbemerkt finanzieren sie Kampagnen, um die öffentliche Meinung zu prägen, und Politiker, die ihre Agenda voranbringen.Am Donnerstag, 6. August 2020, ab 1.15 Uhr, am Freitag, 7. August 2020, ab 17.15 Uhr sowie am Samstag, 8. August 2020, ab 5.15 Uhr zeigt ZDFinfo die beiden Dokumentationen erneut.Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/bibeltreuesupermachtFür akkreditierte Journalisten stehen die Filme "Macht und Machenschaften USA - Gekaufte Politik" sowie "Bibeltreue Supermacht - Evangelikale in den USA" im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Ansicht bereit.ZDFinfo in der ZDFmediathek: https://zdfinfo.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4660898