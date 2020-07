Wolfsburg (ots) - Mit der Auslieferung des Volkswagen ID.3 (Stromverbrauch in kWh/100 km (NEFZ): 15,4-14,5 (kombiniert); CO2-Emission in g/km: 0; Effizienzklasse: A+) beginnt im September auch in der Autostadt in Wolfsburg eine neue Ära: Das weltweit erste bilanziell CO2-neutral produzierte Fahrzeug des Volkswagen Konzerns wird in der Autostadt auch bilanziell CO2-neutral* ausgeliefert. Dabei wird sowohl die An- wie auch die Rückreise der Kunden berücksichtigt. Im ID. Studio vor Ort haben Abholer und Gäste darüber hinaus die Möglichkeit, sich über klimabewusste Maßnahmen im eigenen Heim zu informieren.Jürgen Stackmann, Vertriebsvorstand der Marke Volkswagen: "Mit dem Verkaufsstart des ID.3 verwirklichen wir unsere Vision, lokal emissionsfreie Mobilität für alle zu ermöglichen. Dazu gehört auch der Anspruch, die Auslieferung an unsere Kunden bilanziell CO2-neutral zu gestalten. Ich bin begeistert, dass die Autostadt diesen Anspruch so konsequent umsetzt."Roland Clement, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt: "Wir leben in einer Pionierzeit. Zum ersten Mal stellen wir einen Kernprozess von Anfang bis zur Auslieferung bilanziell CO2-neutral - und der ID.3 ist dabei erst der Anfang. Wir sind stolz darauf, dass wir unseren Gästen in der Autostadt ein Komplettpaket anbieten können: Bilanziell CO2-neutrale Abholung, Wissensvermittlung rund um nachhaltige Mobilität, kostenloses Laden und Testfahrten mit unseren E-Modellen."Bei der Abholung des ID.3 in der Autostadt ist das Fahrzeug mit Volkswagen Naturstrom® geladen. Zudem wird sichergestellt, dass auch die bei der An- und Rückreise der Gäste entstandenen Emissionen bilanziell CO2-neutral* gestellt werden: Dafür hat die Autostadt gemeinsam mit dem Wuppertal Institut Besucherbefragungen durchgeführt und ein Konzept zur Kompensation von Treibhausgasen entwickelt. Das Wuppertal Institut unterstützt die Autostadt zudem dabei, eine weiterführende Strategie zu entwickeln, um Treibhausgase zu vermeiden und den Ressourcenverbrauch zu reduzieren. Entstandene CO2-Emissionen werden in Klimaschutzprojekten, die nach dem Goldstandard zertifiziert sind, kompensiert. Als eines der ersten Projekte unterstützt die Autostadt den Partner First Climate mit einem Windkraft-Projekt in Tamil Nadu, Indien.Wer beim Besuch der Autostadt noch tiefer in die Themen Nachhaltigkeit und Elektromobilität eintauchen will, ist hier genau richtig: Im ID. Studio dreht sich alles um das Laden und die entsprechenden Volkswagen Services für zu Hause. Gäste können sich von der einfachen Handhabung der ID. Charger überzeugen und mehr über das Schnellladenetzwerk IONITY mit 100 Prozent Ökostrom erfahren. Visionäre Mobilitätskonzepte sind in der Ausstellung LEVEL GREEN erlebbar und wer Lust hat, kann seinen individuellen CO2-Fußabdruck ermitteln.Autostadt und NachhaltigkeitFür die Autostadt spielen die Themen Elektromobilität und Dekarbonisierung eine zentrale Rolle: Das gilt sowohl in der Wissensvermittlung an Gäste und Kunden wie auch in Bezug auf die eigenen betrieblichen Abläufe. Informationen zum Thema Nachhaltigkeit sind in Ausstellungen spannend aufgearbeitet und an vielen Stellen im Park ganz praktisch erfahrbar - zum Beispiel in der Biogastronomie, bei Probefahrten oder bei verschiedenen Workshops. 2013 wurde die Versorgung der Autostadt komplett auf Ökostrom umgestellt. Seitdem werden im Rahmen des Dekarbonisierungs-, Umwelt- und Energiemanagements kontinuierlich CO2-Reduzierungsmaßnahmen identifiziert und umgesetzt.*CO2-Emissionen werden - soweit möglich - unmittelbar bei Volkswagen vermieden und reduziert. CO2-Emissionen, die bei Volkswagen und während der An- und Abreise nicht vermieden werden, werden durch zertifizierte Klimaschutzprojekte ausgeglichen.Pressekontakt:Autostadt GmbHUnternehmenskommunikationStadtbrücke38440 WolfsburgTelefon +49 - (0) 5361 40-1444Telefax +49 - (0) 5361 40-1419E-Mail: pressestelle@autostadt.deOriginal-Content von: Autostadt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19185/4660896