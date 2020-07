Europa setzt auf Elektroautos. Firmen wie Manz, Samsung SDI und Orocobre sorgen dafür, dass in Zukunft genügend Batterien gebaut werden können.Europa rollt dem Elektroauto den roten Teppich aus. Eine Million Ladestationen für Elektrofahrzeuge werden installiert. Zudem gelang nun die Einigung auf einen EU- Haushalt für die kommenden sieben Jahre in Höhe von gewaltigen 1.800 Milliarden Euro. Davon sollen mindestens 540 Milliarden Euro in grüne Vorhaben wie Elektrifizierung und erneuerbare Energien ...

