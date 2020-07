Zürich (awp) - Der Industriekonzern ABB baut seine Produktionskapazitäten aus. In San Giovanni Valdarno in Italien soll ein globales Kompetenz- und Produktionszentrum für die Ladeinfrastruktur von Elektrofahrzeugen entstehen. Das Investitionsvolumen liegt bei 30 Millionen US-Dollar, wie ABB am Freitag mitteilte. Der Grundstein für die 16'000 Quadratmeter grosse Einrichtung wurde bereits gelegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...