Die Aktienmärkte zeigten sich gestern zunächst wieder bullish. Als Grund dafür kann Tesla genannt werden. Denn das Unternehmen hat vorgestern nach Handelsschluss in den USA Zahlen zum 2. Quartal gemeldet. Und diese fielen über den Erwartungen aus. Anleger zeigten sich verzückt. Denn in der laufenden Berichtssaison werden die Erwartungen derzeit reihenweise geschlagen. Und an der Börse weiß man, dass die Aktienkurse häufig steigen, wenn die Erwartungen geschlagen werden. Daher kauften die Anleger ...

