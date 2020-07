Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktivität in der Privatwirtschaft des Euroraums ist im Juli dank der Dynamik des Dienstleistungssektors deutlich höher als erwartet gewesen. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Produktion im verarbeitenden und nicht-verarbeitenden Gewerbe stieg auf ein 25-Monatshoch von 54,8 (Juni: 48,5) Punkten und lag damit erstmals seit Februar auch wieder über der Marke von 50 Punkten, die ein Wirtschaftswachstum anzeigt. Volkswirte hatten einen Stand von 51,0 prognostiziert.

Allerdings dürfte die Wirtschaft nach dem tiefen Absturz im März und April schon seit Mai wieder gewachsen sein. Laut IHS Markit war die Verbesserung teilweise auf eine technische Erholung von den jüngsten Ausgangssperren zurückzuführen, da Geschäfte zunehmend wieder ihren Betrieb und Kunden ihre Arbeit wieder aufnahmen, nachdem es in der gesamten Region zu weiteren Lockerungen der Covid-19-bedingten Restriktionen gekommen war.

Der PMI des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 51,1 (47,4) Punkte. Volkswirte hatten einen Anstieg auf nur 49,3 prognostiziert. Der PMI des nicht-verarbeitenden Gewerbes kletterte auf 55,1 (48,3) Punkte, erwartet worden waren 50,6 Punkte.

Laut IHS Markit zeigte der Auftragseingang erstmals seit Februar wieder ein Plus, und zwar das höchste seit Oktober 2018. Dass der Auftragszuwachs allerdings schwächer war als die Produktionssteigerung war auf das nach wie vor schwächelnde Exportneugeschäft zurückzuführen, weswegen auch die Auftragsbestände ein weiteres Mal abnahmen. Obwohl sich der Rückgang der Auftragsbestände gegenüber Juni verlangsamte, zog der anhaltende Kapazitätsüberhang einen weiteren Arbeitsplatzabbau nach sich. So fiel der fünfte Stellenabbau in Folge trotz Abschwächung gegenüber den vier Vormonaten so stark aus wie seit Anfang 2013 nicht mehr.

Die Geschäftsaussichten binnen Jahresfrist erholten sich weiter von ihrem Allzeittief im März und stiegen sowohl in der Industrie als auch im Servicesektor auf ein Fünfmonatshoch, wobei die Dienstleister die Nase vorn hatten. So rechnen die Unternehmen verbreitet mit weiteren Lockerungen. Zugleich warnten sie jedoch davor, dass jegliche Wachstumsrate auf pandemie-bedingt historisch niedrigen Werten basiere.

Regional gesehen fiel die Erholung in Frankreich besonders stark aus, dessen aggregierter PMI auf 57,6 (51,7) Punkte stieg, wobei der Industrie-PMI auf 52,0 (52,3) sank und der Dienstleistungs-PMI auf 57,8 (50,7) Punkte anzog. Erwartet worden waren Indexstände von 53,2 und 52,0 Punkten. Deutschlands aggregierter PMI erhöhte sich auf 55,5 (47,0) Punkte.

