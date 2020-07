Der Videokonferenz-Anbieter Zoom gehört fraglos zu den großen Corona-Profiteuren. Denn die Nachfrage nach beliebten Homeoffice-Anwendungen wie Zoom hat in der Krise massiv zugenommen. Nun will Zoom auch international expandieren.Zoom kündigte am Dienstag an, ein Technologiezentrum in der südindischen Stadt Bengaluru eröffnen zu wollen. Schon bald wolle man die ersten Leute einstellen um die Expansion im Land so schnell wie möglich voranzutreiben.Laut dem Präsidenten von Zoom Velchamy Sankarlingam ...

