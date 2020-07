Nachfrage nach veganen Lebensmitteln steigt während Pandemie in USA um 268 % Lebensmittelgeschäfte in Deutschland erzielten 59 % höhere Umsätze mit veganen Produkten als im Vorjahreszeitraum 55 % der Deutschen wollen weniger Fleisch konsumieren Hersteller pflanzlicher Lebensmittel mit Kursgewinnen von bis zu 64,1 %, während wichtige Indizes wie Dow Jones an Wert einbüßen Erst der Anfang: Umsatz mit veganen Produkten und in-vitro-Fleisch werde sich Studien zufolge vervielfachen Während der Corona-Krise ...

