Das Immobilien-Unternehmen Defama meldet zwei Zukäufe. Zum einen hat die m:access-notierte Gesellschaft einen Baumarkt in Anklam in Mecklenburg-Vorpommern erworben. Mieter ist hier toom. "Die Immobilie in Anklam wurde 1999 gebaut und 2019 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...