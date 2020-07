Googles Übernahme von Fitbit muss noch genehmigt werden. Dafür reichen der EU Googles informelle Zugeständnisse offenbar nicht. Obwohl Google versichert hat, bei der Übernahme von Fitbit rein an der Hardware und nicht an den Daten interessiert zu sein, will die EU den Deal offenbar nur mit Auflagen erlauben. Google soll bestimmte Zugeständnisse formal zusichern, wie die Financial Times aus Insider-Kreisen erfahren hat. EU folgt Rat der Kritiker Google hatte die Übernahme im Wert von 2,1 Milliarden Dollar im November ...

Den vollständigen Artikel lesen ...