Insgesamt elf Verbände haben ihre Forderungen aus ihrem 7-Punkte-Plan erneuert. Die Bundesregierung hatte bereits im vergangenen Jahr eine Novellierung der Förderung zugesagt, die jedoch bis zum heutigen Tage auf sich warten lässt.Drei Jahre gibt es nun die Regelung zur Förderung von Photovoltaik-Mieterstrom. Passiert ist in dieser Zeit wenig, zumindest ist die Photovoltaik nicht wirklich in den Städten und bei den Mietern angekommen. Nach den veröffentlichten Zahlen der Bundesnetzagentur sind in diesem Jahr bis Ende Mai gerade einmal Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 7,16 Megawatt für den Mieterstromzuschlag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...