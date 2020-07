Unterföhring (ots) -- Alle zehn Partien des 38. Spieltags live und in voller Länge amSonntag ab 16.50 Uhr, darunter Newcastle gegen Liverpool,Leicester - Man United, Chelsea gegen Wolverhampton und dasFernduell im Abstiegskampf zwischen Aston Villa (bei West Ham)und FC Watford (bei Arsenal)- Kampf um die Champions League: "Match of the Week" LeicesterCity gegen Manchester United, mit Florian Schmidt-Sommerfeld unddem Sky Experten René Adler, auch in Ultra HD für Sky Q Kunden- Exklusiv-Interview "Klopp On Top - das Meistergespräch" amSonntag um 15.30 Uhr auf Sky Sport 1 HD und um 16.00 Uhr auf SkySport News HD- Zusätzlich zur Grundeinstellung "Original" können Sky Zuschauerbei allen Spielen die alternative Audio-Option mit eingespielterPublikumsatmosphäre anwählen- Attraktive Sky Angebote: Neben dem Abonnement des SkySport-Pakets können Fans auch mit dem flexiblenStreaming-Service Sky Ticket live dabei sein- Ausführliche Informationen zur Premier League bei Sky sind untersky.de/pl abrufbar Unterföhring, 24. Juli 2020 - Am Sonntag endet die 28. Spielzeit der Premier League und am letzten Spieltag fallen die letzten Entscheidungen: Wer qualifiziert sich für die UEFA Champions League, wer kommt in die UEFA Europa League und wer steigt ab? Und kann Liverpool noch einen alten Rekord von Manchester City brechen? Sky zeigt alle zehn Partien des 38. Spieltags ab 16.50 Uhr live und exklusiv in voller Länge.Das "Match of the Week" am 38. Spieltag ist das Endspiel um die UEFA Champions League Qualifikation zwischen Leicester City und Manchester United. Vor dem Saisonfinale liegen Chelsea und Manchester United mit jeweils 63 Punkten auf dem 3. und 4. Platz, während Leicester mit 62 Punkten mit der schlechteren Ausgangsposition in den Spieltag geht. Mit einem Sieg gegen die Red Devils wäre Leicester sicher für die Königsklasse qualifiziert, während Man United und Chelsea, im Parallelspiel gegen Wolverhampton, ein Unentschieden reicht. Sky zeigt das Spiel live und exklusiv. Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte René Adler melden sich ab 16.00 Uhr und kommentieren und analysieren die Partie. Sky zeigt das Topspiel für Sky Q Kunden auch in Ultra HD auf Sky Sport UHD.Im letzten Saisonspiel bei Newcastle hat Liverpool weiterhin noch die Chance, zwei alte Rekorde von Manchester City zu brechen. Die Reds können im Falle des 32. Saisonsiegs den Rekord aus der Saison 2017/18 einstellen. Außerdem könnten sie eine neue Bestmarke mit dem größten Vorsprung als Meister (bislang 19 Punkte, ebenfalls in der Saison 2017/18) übertrumpfen. Dann dürfte Manchester City allerdings das Heimspiel gegen Norwich nicht gewinnen.Sky zeigt im Vorfeld der Premier League Übertragung ein Exklusiv-Interview mit dem Meistertrainer Jürgen Klopp. Im 30-minütigen Gespräch "Klopp On Top - das Meistergespräch" äußert sich Klopp zu seinem Titelgewinn mit dem FC Liverpool. Das Interview wird um 15.30 Uhr auf Sky Sport 1 HD und um 16.00 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD ausgestrahlt.Ein Herzschlagfinale wartet auf die englischen Fußballfans im Abstiegskampf. Aston Villa (34 Punkte) und den FC Watford (34 Punkte) trennt aktuell nur ein Tor Differenz, während Bournemouth mit drei Punkten Rückstand nur noch geringe Chancen auf den Klassenerhalt hat. Aston Villa spielt bei West Ham United, Watford reist zum FC Arsenal und Bournemouth spielt auswärts bei Everton.Alternative Audio-Option auch in der Premier League verfügbarAuch bei den Live-Übertragungen der Premier League steht Sky Zuschauer eine frei wählbare Audio-Option zur Verfügung. Sky Kunden, die Sky über den Sky Q oder den Sky+ Receiver verfolgen, können neben der Grundeinstellung "Original" auch eine alternative Tonspur anwählen, auf der neben dem Live-Kommentator auch zum Spielgeschehen passende Publikumsatmosphäre eingespielt wird.Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Übertragungen der Premier League sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport-Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.Der 38. Spieltag der Premier League am Sonntag live bei Sky Sport:15.30 Uhr: Exklusiv-Interview "Klopp on Top - das Meistergespräch" mit Jürgen Klopp auf Sky Sport 1 HD (Wiederholung um 16.00 Uhr auf Sky Sport News HD)16.00 Uhr: "Match of the Week" Leicester City - Manchester United auf Sky Sport 1 HD und auf Sky Sport UHD16.50 Uhr: FC Chelsea - Wolverhampton Wanderers auf Sky Sport 2 HD16.50 Uhr: Newcastle United - FC Liverpool auf Sky Sport 3 HD16.50 Uhr: FC Arsenal - FC Watford auf Sky Sport 4 HD16.50 Uhr: West Ham United - Aston Villa auf Sky Sport 5 HD16.50 Uhr: FC Everton - AFC Bournemouth auf Sky Sport 6 HD16.50 Uhr: Crystal Palace - Tottenham Hotspur auf Sky Sport 7 HD16.50 Uhr: Manchester City - Norwich City auf Sky Sport 8 HD16.50 Uhr: FC Southampton - Sheffield United auf Sky Sport 9 HD16.50 Uhr: FC Burnley - Brighton & Hove Albion auf Sky Sport 10 HD19.00 Uhr: "What a strike" Highlight Show auf Sky Sport 1 HDÜber Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 