FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan waren die Börsen wegen des Tags des Sports geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13:05 Uhr)

INDEX Stand +-% S&P-500-Future 3.231,75 -0,23% Euro-Stoxx-50 3.325,71 -1,37% Stoxx-50 3.026,14 -1,24% DAX 12.914,78 -1,44% FTSE 6.148,23 -1,02% CAC 4.975,37 -1,16% Nikkei-225 Feiertag EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 176,25 -0,47

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD WTI/Nymex 41,38 41,07 +0,8% 0,31 Brent/ICE 43,61 43,31 +0,7% 0,30 METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD Gold (Spot) 1.890,41 1.887,30 +0,2% +3,11 Silber (Spot) 22,46 22,63 -0,7% -0,16 Platin (Spot) 912,95 905,50 +0,8% +7,45 Kupfer-Future 2,89 2,93 -1,5% -0,04

Die Ölpreise steigen und zeigen sich damit unbeeindruckt davon, dass sich der Ton zwischen China und den USA verschärft hat. Die Preise profitierten etwas davon, dass der Dollar zu vielen anderen Währungen etwas schwächer tendiere, heißt es aus dem Handel. Zum Teil dürfte der Preisanstieg auch auf eine Gegenbewegung nach den Verlusten vom Donnerstag zurückzuführen sein.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die jüngste Eskalation im Konflikt zwischen den USA und China und der innenpolitische Streit um die Verlängerung von Corona-Hilfen dürften die US-Börsen auch am Freitag belasten. Die Futures auf die wichtigen Aktienindizes liegen zwischen 0,2 und 0,8 Prozent im Minus. Am Donnerstag war es allerdings deutlicher nach unten gegangen.

Nachdem die USA kürzlich die Schließung des chinesischen Konsulats in Houston angeordnet hatten, verfügte China am Freitag die Schließung des US-Konsulats in der südwestchinesischen Stadt Chengdu. US-Außenminister Mike Pompeo rief das chinesische Volk am Donnerstag dazu auf, die regierende Kommunistische Partei zu verändern, verkniff sich allerdings einen Aufruf zum Austausch des Regimes. Und US-Präsident Donald Trump ließ verlauten, dass ihm das Phase-I-Handelsabkommen mittlerweile nicht mehr so wichtig sei wie zum Zeitpunkt des Abschlusses im Januar.

Unter den Einzelwerten an der Börse brechen Intel vorbörslich um über 11 Prozent ein, nachdem der Chiphersteller am Donnerstag nach Börsenschluss Geschäftszahlen vorgelegt hat. Das Unternehmen hat zwar im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, erschreckte aber die Anleger mit der Nachricht, dass sich die Entwicklung superschneller Halbleiter verzögern werde. Damit gerät Intel zu Wettbewerber AMD ins Hintertreffen. Die AMD-Aktie springt um 6,4 Prozent nach oben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/American Express Co, Ergebnis 2Q, New York

13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 2Q, New York

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- BE 15:00 Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: -16,5 Punkte zuvor: -22,9 Punkte - US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,0 zuvor: 47,9 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,0 zuvor: 49,8 16:00 Neubauverkäufe Juni PROGNOSE: +3,8% gg Vm zuvor: +16,6% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten hat sich zum Wochenausklang mit der Eskalation im US-chinesischen Handelsstreit deutlich eingetrübt. Starke Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und Frankreich, die wieder über die Expansionsschwelle von 50 gestiegen sind, kommen gegen die geopolitische Nachrichtenlage momentan nicht an. Klarer Tagesverlierer sind Technologieaktien, deren Subindex um 3,3 Prozent absackt, aber auch schon über 4 Prozent zurücklag. Seit Jahresbeginn liegt er 12 Prozent im Plus. Besonders Technologiewerte stünden nun global unter Druck und belasteten wegen ihrer hohen Gewichtung auch die übergreifenden Indizes, heißt es im Handel mit Blick auf die schwachen US-Vorgaben. Infineon rutschen um 3,5 Prozent ab, STMicro um 2,8 und ASML um 4,3 Prozent. Dialog Semiconductor geben um gut 4,8 Prozent nach. Atoss Software legen nach überzeugendem Quartalsausweis und bestätigtem Ausblick dagegen um 2,4 Prozent zu. Als negative Überraschung bezeichnet ein Marktteilnehmer den Zwischenbericht von Thales. Die Aktie verliert in Paris 2,9 Prozent. Equinor legen um 2,4 Prozent zu. Die ehemalige Statoil hat wider Erwarten ein positives bereinigtes operatives Ergebnis vermeldet. Der Ölsektor ist mit einem Minus von 0,6 Prozent aktuell der "Gewinner" unter den Branchen. Die Stimmung in der Branche hat sich zuletzt mit anziehenden Ölpreisen erholt. Brenntag steigen nach dem Quartalsbericht um 1,9 Prozent. Shop Apotheke verlieren trotz einer erneut erhöhten Prognosen 2 Prozent auf 142 Euro. Hier sei schon vieles eingepreist, heißt es. Knapp ins Plus gedreht hat der Kurs von Eckert & Ziegler, nachdem das Strahlen- und Medizintechnikunternehmen seinen Ausblick angehoben hat.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:30 Do, 17:20 EUR/USD 1,1587 -0,07% 1,1610 1,1588 EUR/JPY 123,26 -0,51% 123,55 124,00 EUR/CHF 1,0717 -0,14% 1,0731 1,0729 EUR/GBP 0,9097 -0,09% 0,9110 0,9094 USD/JPY 106,39 -0,42% 106,41 107,01 GBP/USD 1,2739 +0,02% 1,2744 1,2740 USD/CNH (Offshore) 7,0242 +0,20% 7,0209 7,0062 Bitcoin BTC/USD 9.543,01 -0,73% 9.522,26 9.488,76

Die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China lassen den Yuan weiter zurückfallen. Die jüngste Zuspitzung des Streits könne den Markt wegen der zunehmenden Unsicherheit und der drohenden Volatilität wieder aufrütteln, sagt Devisenanalyst Hao Zhou von der Commerzbank. Weil sich die Wahlen näherten, müsse Trump mit harten Bandagen gegen China kämpfen. Obwohl das Handelsabkommen nun für ihn "weniger bedeutet", benötige er aber noch immer Käufe aus China, um insbesondere in den "Swing States" die Wähler zu besänftigen. Es bestehe kaum ein Zweifel, dass auch Chinas Haltung härter werde, weshalb sich der gegenseitige Schlagabtausch weiter fortsetzen werde. Der Yuan dürfte damit weiterhin unter Abwertungsdruck stehen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Tiefrot sind die asiatischen Aktienbörsen am Freitag aus dem Handel gegangen. Sie folgten den negativen Vorgaben der Wall Street vom Vorabend, präsentierten sich aber zum Teil noch schwächer. Händler verwiesen zur Begründung auf einen ganzen Strauß von schlechten Nachrichten: Neben der weiter um sich greifenden Coronavirus-Pandemie fühlten sich Konjunkturskeptiker von den überraschend stark gestiegenen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA bestätigt. Darüber hinaus bekam der schwelende politische Konflikt zwischen den USA und China erneut Schub. Nachdem Washington die Schließung des chinesischen Konsulats in Houston angeordnet hatte, konterte Peking mit der Schließung des US-Konsulats in Chengdu. US-Außenminister Mike Pompeo sprach im Zusammenhang mit China das Wort "Tyrannei" aus. Während in Japan der Handel den zweiten Tag in Folge wegen eines Feiertags ruhte, zählten die chinesischen Börsen mit den weiter wachsenden politischen Spannungen zu den schwächsten. Analysten rieten in Hongkong zum Ausstieg aus Technologiewerten wegen der hohen Bewertungen und dem schwierigen aktuellen Umfeld. Die Titel des Schwergewichts Tencent sanken um 5,1 Prozent.

CREDIT

Mit den Risikoprämien geht es am Freitag am europäischen Kreditmarkt nach oben. Sie reagieren damit genau wie die Aktienmärkte auf die sich zuspitzende diplomatische Krise zwischen den USA und China. China hat in Reaktion auf die angeordnete Schließung seiner Botschaft in Houston nun die Schließung des US-Konsulats in Chengdu verfügt.

Zuvor hatte US-Außenminister Pompeo dem Land Tyrannei vorgeworfen. Beobachter befürchten eine Eskalationsspirale, die sich auch auf den Handelsstreit auswirken könnte, zumal US-Präsident Donald Trump das Handelsabkommen mit China nun "viel weniger" bedeutet, wie er sagte. Eine Verschärfung des Handelsstreits wären wegen zunehmender Ausfallrisiken schlecht für Credits. Überraschend stark ausgefallene Einkaufsmanagerindizes aus Europa, die wieder über die Expansionsschwelle von 50 gestiegen sind, kommen gegen die geopolitische Nachrichtenlage zunächst nicht an.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Verbraucherschützer wirft Lufthansa Vorsatz bei fehlenden Reise-Erstattungen vor

