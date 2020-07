München (ots) -In diesem Jahr 2020 ist alles anders - auch die Tour de France findetnicht wie üblich im Juli statt, sondern fast zwei Monate später.Aber: Sie findet statt! Ab dem 29. August 2020 geht es für die bestenRadrennfahrer der Welt in Frankreich wieder um das Gelbe Trikot, umSiege bei einzelnen Etappen, den Titel in den Disziplinwertungen,aber auch und vor allem darum, die Tour bis zum Ende durchzustehen.Insgesamt 3.470 Kilometer Strecke und viele tausend Höhenmeter werdendie Profis in den Beinen haben, die am 20. September 2020 in Parisauf der Champs-Élysées einfahren.Die ARD wird die 107. Auflage der Tour de France wie in denvergangenen Jahren umfassend begleiten. Täglich überträgt Das Erstelive, an Wochentagen von ca. 16:05 bis 17:30 Uhr, an den Wochenenden- abhängig von den Etappen - etwas länger. Moderator derLive-Übertragungen im Ersten ist Michael Antwerpes, Florian Naßkommentiert. Unterstützt wird er dabei wie bereits im vergangenenJahr von Ex-Radprofi Fabian Wegmann.ONE zeigt alle Etappen an den Wochentagen live ab eine halbe Stundenach dem Start bis zum Beginn der Übertragungen im Ersten. Einumfassendes Angebot gibt es auch online auf sportschau.de, unteranderem ist die Tour de France hier täglich im Livestream zu sehen.Reporter für die Live-Übertragungen in ONE und auf sportschau.de istFlorian Kurz, an seiner Seite als Experte der ehemalige deutscheRadrennfahrer Paul Voß. Federführer in der ARD für die Übertragungender Tour de France 2020 ist traditionell der Saarländische Rundfunk.Weitere Informationen finden akkreditierte Journalistinnen undJournalisten in der Pressemappe "Tour de France 2020" imPresseservice Das Erste unterhttps://presse.daserste.de/pressemappen.Im Internet: www.sportschau.de Pressekontakt:Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination SportTel.: 089/5900-23780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4661405