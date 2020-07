Der chinesische Elektronik-Hersteller Xiaomi, der hierzulande vor allem durch seine Smartphones und Wearables bekannt ist, hat seinen ersten Shop in Deutschland eröffnet. Lange Schlangen bildeten sich am Donnerstag in der Düsseldorfer Altstadt. Grund dafür war die Eröffnung des ersten Mi-Stores des chinesischen Techriesen Xiaomi, der Kunden mit besonderen Rabattaktionen anlockte. Im Gespräch mit t3n gab Xiaomis Global-PR-Director Jacques Xiang Li schon 2019 bekannt, dass Xiaomi langfristig in jeder größeren Stadt einen eigenen Store betreiben möchte. Den Anfang ...

