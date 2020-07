Passé sind die Gewinne der letzten Tage: Am Freitag knickt der DAX bis zum Mittag um 1,5% auf 12.910 Punkte ein. Damit entfernt sich der deutsche Leitindex wieder deutlich von den 13.000 Punkten und fährt auf Wochensicht wohl eine Nullrunde ein. Auf die Stimmung drücken neue Spannungen zwischen den USA und China: Nach der Schließung des chinesischen Konsulats in Houston schloss Peking heute das US-Konsulat in Chengdu - zudem fliegen wieder verbale Giftpfeile zwischen den Kontrahenten im Handelsstreit. ...

