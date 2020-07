SOFIA (dpa-AFX) - Der wenige Tage nach dem EU-Sondergipfel unter Corona- Quarantäne gestellte bulgarische Regierungschef Boiko Borissow kann aufatmen: Der 61-Jährige wurde zwei Mal negativ auf das Virus getestet worden, wie die Regierung in Sofia am Freitag mitteilte. Wegen der Quarantäne kam Borissow nicht ins Parlament, um seine umgebildete Regierung im Plenarsaal persönlich vorzustellen. Die Opposition warf ihm vor, "vor Verantwortung zu flüchten".



In Bulgarien steigen die Corona-Fallzahlen seit Juni stark. Bis Freitag wurden amtlichen Angaben zufolge insgesamt 9853 Coronavirus-Fälle bei einer Bevölkerung von knapp sieben Millionen Einwohnern nachgewiesen. Mindestens 329 Menschen starben./el/DP/eas

