FRANKFURT (Dow Jones)--Nachdem die Börsen wochenlang die fundamentalen Risiken ausgeblendet haben, sind diese nicht länger zu ignorieren. Beobachter sprechen mit Blick auf den eskalierenden US-chinesischen Konflikt bereits von einer Neuauflage des Kalten Krieges. Daneben zeichnet sich eine Eintrübung der US-Wirtschaftsdaten in den kommenden Wochen ab, die neue Rezessionsängste auslösen könnte. Allerdings ist das Korrekturpotenzial an den Börsen begrenzt. Dafür ist die Unterstützung der Zentralbanken einfach zu groß. Auch stützt die überraschend gut verlaufende Berichtssaison.

Die Coronakrise hat den US-chinesischen Konflikt für Monate vergessen lassen. Das ist vorbei: Nach der Schließung der chinesischen Botschaft in Houston und dem diplomatischen Gegenschlag der Chinesen - diese haben die Schließung des US-Konsulats in Chengdu angeordnet - ist der Markt aus seinem Dornröschenschlaf erwacht. Die Börsianer befürchten, wohl nicht zu unrecht, eine Eskalationsspirale, die sich auch auf den Handelsstreit auswirken könnte, zumal US-Präsident Donald Trump das Handelsabkommen mit China nun "viel weniger" bedeutet, wie er sagte.

US-Wirtschaft dürfte im zweiten Quartal annualisiert um 35 Prozent geschrumpft sein

Die Verstimmungen treffen die Märkte zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Nachdem sich die Lage am US-Arbeitsmarkt wochenlang verbessert hatte, sind die jüngsten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wieder deutlich schwächer als erwartet ausgefallen. Einige Beobachter befürchten, dass die Zahlen den Auftakt bilden zu wieder schlechter werdenden Wirtschaftsdaten in der Zukunft. Diese hatten zuletzt positiv überrascht und die Hoffnung auf eine V-Erholung an den Börsen befeuert. Die grassierende Corona-Epidemie in den USA und neue Lockdowns sprechen aber für ein Ende der Serie.

Die BIP-Zahlen in der kommenden Woche aus den USA und Europa könnten daher nicht viel mehr als eine Momentaufnahme darstellen. Analysten schätzen, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal um 9 Prozent eingebrochen ist. Vor einigen Wochen lagen die Prognosen sogar noch tiefer. In den USA dürfte die Wirtschaftsleistung sogar um 10 Prozent geschrumpft sein, was laut der Commerzbank gemäß US-Konventionen annualisiert einem Minus von 35 Prozent entspricht. Zwar hat sich die Lage in den vergangenen Wochen verbessert, aber wie oben ausgeführt, mahnen die neuen Lockdowns zur Vorsicht.

Dennoch ist nicht mit einem Einbruch an den Börsen zu rechnen. Jede stärkere Eintrübung der Daten werden die Zentralbanken zum Anlass nehmen für die Bereitstellung neuer Liquidität. Am kommenden Mittwoch dürfte sich die US-Notenbank noch zurückhalten und ihre aktuelle Geldpolitik lediglich bestätigen. Allerdings könnte die US-Notenbank nach Einschätzung der Commerzbank bereits erste Hinweise zu ihrer Forward Guidance geben: Die Fed arbeite an deren Anpassung, um das Versprechen niedriger Zinsen für lange Zeit noch fester zu machen.

Bei neuerlicher Rezession wird Wiederwahl von Trump noch unwahrscheinlicher

Gegen einen Börseneinbruch spricht auch die US-Politik. Derzeit wird im US-Senat über ein neues billionenschweres Konjukturprogramm gestritten. Noch liegen die Positionen weit auseinander, es ist aber davon auszugehen, dass man bei einer abermaligen Abschwächung der Wirtschaft recht schnell eine gemeinsame Linie finden wird. Gerade US-Präsident Donald Trump muss die Möglichkeit eines Rückfalls in die Rezession fürchten, würden seine Chancen auf eine Wiederwahl bei den Präsidentschaftswahlen im November doch erheblich darunter leiden. Schon jetzt liegt er in den Umfragen weit hinter Herausforderer Joe Biden.

Stützend wirkt auch die bislang überraschend positiv verlaufende Berichtssaison sowohl in den USA als auch in Europa. Laut der Commerzbank haben bislang 80 Prozent der DAX-Unternehmen die Markterwartungen geschlagen, im MDAX sind es immerhin 70 Prozent der Unternehmen. Das liegt deutlich über den langfristigen Durchschnittswerten. Es steht zu erwarten, dass die Konsensschätzungen für die zukünftigen Unternehmensgewinne nach oben angepasst werden. Die Unternehmen haben die Krise bislang besser gemeistert als befürchtet - das sollte die Aktienmärkte nach unten absichern.

