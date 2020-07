Mainz (ots) -Woche 31/20Samstag, 25.07.Bitte Beginnzeitkorrekuren beachten:5.35 Unter GangsternGangs in El SalvadorSpanien 20196.20 Unter GangsternDie Narcos-ErbenSpanien 20197.05 Die neuen Nazis - WendezeitDeutschland 2019( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekuren beachten:22.25 Unter GangsternBaby-Mafia in ItalienItalien 201923.10 Unter GangsternDie Narcos-ErbenSpanien 201923.55 Unter GangsternAlbanische MafiaAlbanien 20190.40 Unter GangsternUS-Waffen für das Drogen-KartellSpanien 20191.25 Dunkle SeelenGespräche mit einem SerienkillerFilm von Chris CuomoUSA 20192.05 Dunkle SeelenDer Feind in meinem HausFilm von Chris CuomoUSA 20192.55 Dunkle SeelenHeimtückeFilm von Chris CuomoUSA 20193.25 Dunkle SeelenWenn Liebe blind machtFilm von Chris CuomoUSA 20194.05 Dunkle SeelenMörderische ZwillingeFilm von Chris CuomoUSA 20194.45 TäterjagdDer Fall Christophe LejardFrankreich 2019Woche 31/20Sonntag, 26.07.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.30 TäterjagdDer Fall Nathalie VillermetFrankreich 20186.15 TäterjagdDer Fall Cyril KoskinasFrankreich 2018( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:8.10 Venezuela - Wie man einen Staat zugrunde richtetFrankreich/Deutschland 20208.55 Korruption in Buenos AiresPolizei, Erpressung, DrogenhandelSpanien 20199.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress9.40 Kolumbiens verlorene Kinder - Zwischen Mord und ProstitutionGroßbritannien 201910.25 Kinder der Gewalt - Guatemalas JugendbandenFrankreich 201911.10 Auf der Flucht vor der Welt - Mennoniten in SüdamerikaUSA 201811.55 The true story of MadonnaDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Das war dann mal wegAuf AchseDeutschland 201722.25 Das war dann mal wegBadekappe, Backenbart & Co.Deutschland 201723.10 Das war dann mal wegFreizeitDeutschland 201723.55 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt1980-83: Kalter Krieg und heißer RockDeutschland 20170.40 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt1984-86: Superstars und SupergauDeutschland 20171.25 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt1987-89: Endzeitangst und MauerfallDeutschland 20172.10 Die 90er - Jahrzehnt der Chancen1990-1992 - Einheitsrausch und EierwürfeDeutschland 20182.55 Die 90er - Jahrzehnt der Chancen1993-1996 - Loveparade und BörsenfieberDeutschland 20183.35 Die 90er - Jahrzehnt der Chancen1997-1999 - Bimbeskanzler und ArschgeweihDeutschland 20184.20 ZDF-HistoryDie zwei Leben des FalcoDeutschland 2018Woche 31/20Montag, 27.07.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 ZDF-HistoryDer letzte Tag: Romy SchneiderDeutschland 20155.50 The true story of MadonnaDeutschland 20166.35 Hard Time - Knast in VegasGefängnismütterUSA 20127.20 Hard Time - Knast in VegasGangs hinter GitternUSA 20128.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.05 Hard Time - Knast in VegasTag der EntscheidungUSA 20128.50 Miami SWAT - Spezialeinheit auf VerbrecherjagdFrankreich 20179.40 Hate Crime - Tatmotiv HassRassenhass in MississippiUSA 201810.25 Hate Crime - Tatmotiv HassTödliches DoppellebenGroßbritannien 201811.10 TäterjagdDer Fall Christophe LejardFrankreich 201911.55 Ermittler!DNA lügt nichtDeutschland 201812.20 Ermittler!Gewaltspirale12.50 Geheimnisse der EvolutionLeben im WasserFrankreich 201813.35 Geheimnisse der EvolutionLeben an LandFrankreich 201814.20 Giganten der UrzeitRiesenschlange und Mega-NashornFrankreich 2018( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Die PyramidenMeidum - Das ScheingrabFrankreich 201922.25 Die PyramidenDahschur - Fantastische EntdeckungenFrankreich 201923.10 Die PyramidenGizeh - Die letzten GeheimnisseFrankreich 201923.50 Die PyramidenAbu Rawash - Verloren in der ZeitFrankreich 20190.35 heute journal1.05 Giganten der UrzeitRiesenschlange und Mega-NashornFrankreich 20181.45 Giganten der UrzeitMega-Hai und RiesenfaultierFrankreich 20182.30 Sternstunden der EvolutionDer Anfang von allemGroßbritannien 20173.15 Sternstunden der EvolutionUntergang und NeubeginnGroßbritannien 20174.00 Terra XSensationsfund in BrasilienDie ersten AmerikanerDeutschland 20174.40 Terra XMammuts - Stars der EiszeitDeutschland 2014Woche 32/20Samstag, 01.08.Bitte Programmänderung beachten:7.00 Der Milliardencoup - Jagd auf einen Geldwäscher"Ausgedieselt - Autofahrer zahlen die Zeche" entfällt( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen )Montag, 03.08.Bitte Programmänderung beachten:14.15 Der Milliardencoup - Jagd auf einen Geldwäscher"Ausgedieselt - Autofahrer zahlen die Zeche" entfällt( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen )Mittwoch, 05.08.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:5.15 Aufgedeckt: Geheimnisse des AltertumsDie Cheops-PyramideGroßbritannien 20146.00 Die Geheimnisse der Cheops-PyramideGroßbritannien 20186.45 Die Welt der AntikeGeburt der ZivilisationGroßbritannien 20107.30 Die Welt der AntikeDie EisenzeitGroßbritannien 20108.13 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.15 Die Welt der AntikeGriechische MythologieGroßbritannien 20109.00 Die Welt der AntikeMythos Alexander der GroßeGroßbritannien 20109.45 Die Welt der AntikeDas römische ImperiumGroßbritannien 201010.30 Die Welt der AntikeDer Aufstieg des ChristentumsGroßbritannien 201011.15 Schätze des alten ÄgyptenDer Große Tempel des RamsesGroßbritannien 2014"ZDF-History: Alexander der Große - Der Superstar der Antike" um11.30 Uhr entfällt12.00 Schätze des alten ÄgyptenNofretete und die Goldmaske des Tutanchamun( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen )