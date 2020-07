Wien (www.fondscheck.de) - Flossbach von Storch bleibt der beste unter den "kleineren" Asset Managern, so die Experten von "FONDS professionell".Das sei das Resultat des jüngsten Scope-Ratings von Investmentgesellschaften. Der in Köln ansässige Vermögensverwalter habe seine erstmals im Vorquartal erklommene Spitzenposition bei den kleineren Häusern - mit weniger als 25, aber mehr als acht von der Ratingagentur bewerteten Fonds - sogar ausgebaut. Innerhalb der Gruppe der großen Fondsgesellschaften habe sich indes MFS an Vanguard vorbei auf den ersten Platz geschoben, wie Scope in einer Pressemitteilung anlässlich der Veröffentlichung des Rankings schreibe. ...

