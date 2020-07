Ort des Tages: Blün. Bei blün in der Schafflerhofstraße 156 geht es um Aquaponik: In einem geschlossenen Kreislauf wird die Anzucht von Fischen in Aquakultur mit dem Anbau von Gemüse in Hydrokultur vereint. Entstanden ist die erste kommerzielle Aquaponik-Anlage Österreichs, per Crowdfunding mit 150.000 Euro finanziert. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link siehe auch http://www.boerse-social.com/donaustadt (Der Input von Leya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.07.)

