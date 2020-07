Ergebnisse Hauptversammlung Dornbirn (pta030/24.07.2020/15:00) - Am 24. Juli 2020 hat die Zumtobel Group AG ihre 44. ordentliche Hauptversammlung unter der neuen Aufsichtsratsvorsitzenden Karin Zumtobel-Chammah abgehalten. Insgesamt waren 269 stimmberechtigte Aktionäre oder deren Vertreter anwesend, die rund 54 Prozent des Grundkapitals der Aktiengesellschaft repräsentierten. Vorstand und Aufsichtsrat entlastet Entsprechend Tagesordnungspunkt 2 erteilten die Aktionäre den Vorstandsmitgliedern - Alfred Felder (CEO), Bernard Motzko (COO), Thomas Tschol (CFO) - sowie sämtlichen Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre jeweilige Tätigkeit die Entlastung. Dividende beschlossen Nach zwei Jahren ohne Dividendenzahlung möchte die Zumtobel Group die Aktionäre wieder am Erfolg des vergangenen Geschäftsjahres teilhaben lassen. Dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat folgend, beschloss die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2019/20 eine Dividende in Höhe von 0,10 EUR pro Aktie. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 31. Juli 2020. Wahlen in den Aufsichtsrat Im Aufsichtsrat der Zumtobel Group gab es zudem personelle Veränderungen. Neu in den Aufsichtsrat der Zumtobel Group gewählt wurde, durch Beschluss der Aktionäre, Christian Beer, geschäftsführender Gesellschafter und Gründer der Heron-Gruppe, Dornbirn, der nach Beendigung der Funktionsperiode mit der 44. ordentlichen Hauptversammlung das Mandat von Dr. Johannes Burtscher übernimmt. Darüber hinaus wurde das Mandat von Dr. Volkhard Hofmann, der seit 2017 Mitglied des Aufsichtsrats ist, verlängert. Dr. Hofmann war mehr als 30 Jahre Berater bei der Boston Consulting Group (BCG), davon mehr als 20 Jahre Partner und Managing Director in verschiedenen internationalen Führungspositionen. Die Mandate der neu gewählten Mitglieder laufen bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2022. Damit besteht der Aufsichtsrat der Zumtobel Group aus sechs Kapitalvertretern sowie drei vom Betriebsrat entsandten Repräsentanten. Weitere Tagesordnungspunkte betrafen die Vergütungspolitik für die Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats, die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2020/21 sowie die Wahl der PwC Wirtschaftsprüfung GmbH, Wien, zum Abschlussprüfer für den Jahres- und den Konzernabschluss 2020/21. Die Abstimmungsergebnisse sowie weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://z.lighting/de/group/investor-relations/hauptversammlung/ (Ende) Aussender: Zumtobel Group AG Adresse: Höchster Straße 8, 6850 Dornbirn Land: Österreich Ansprechpartner: Emanuel Hagspiel Tel.: +43 5572 509 1125 E-Mail: Emanuel.Hagspiel@zumtobelgroup.com Website: www.zumtobelgroup.com ISIN(s): AT0000837307 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1595595600723 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJuly 24, 2020 09:00 ET (13:00 GMT)





ZUMTOBEL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de