NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag überwiegend gefallen. Nach den jüngsten Kursgewinnen setzte eine leichte Gegenbewegung ein.



Die Verunsicherung an den Finanzmärkten bleibt jedoch hoch. Händler verweisen vor allem auf den Konflikt zwischen den USA und China. Als Reaktion auf die Schließung eines chinesischen Konsulats in Houston hat China seinerseits die USA aufgefordert, ihre diplomatische Vertretung in der südwestchinesischen Stadt Chengdu zu schließen. Das Verhältnis der beiden Großmächte könnte kaum schlechter sein. Auch der anfängliche Umgang Chinas mit dem Coronavirus und das Vorgehen in Hongkong belastet das Verhältnis.



Im Tagesverlauf werden in den USA noch die Einkaufsmanagerindizes von Markit für die Industrie und den Dienstleistungssektor erwartet. Beide Frühindikatoren dürften laut Beobachtern wieder ein wirtschaftliches Wachstum signalisieren. Die Markit-Daten werden jedoch weniger stark beachtet als die Indikatoren des Instituts ISM.



Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 30/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,145 Prozent. Fünfjährige Anleihen stagnierten bei 99 28/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,269 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere fielen um 3/32 Punkte auf 100 10/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,589 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 15/32 Punkte auf 99 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,251 Prozent./jsl/bgf/he

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de