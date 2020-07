LPKF: Vorläufiges Ergebnis für das 2. Quartal 2020DGAP-Ad-hoc: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis LPKF: Vorläufiges Ergebnis für das 2. Quartal 202024.07.2020 / 15:44 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Garbsen, den 24.7.2020 - Die LPKF Laser & Electronics AG hat nach vorläufigen Zahlen im zweiten Quartal 2020 bei einem Konzernumsatz von 30 Mio. EUR ein vorläufiges Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im Konzern von ca. 5,2 Mio. EUR erzielt. Das EBIT liegt damit über dem oberen Rand der kommunizierten eigenen Ergebniserwartungen für das zweite Quartal (1 bis 4 Mio. EUR) und um 30 % über dem entsprechenden Vorjahreswert (Q2 2019: 4 Mio. EUR). Die höhere Profitabilität liegt vor allem darin begründet, dass Maßnahmen zur Kostensenkung Wirkung zeigten und nur ein geringerer Anteil an Großaufträgen im Umsatz enthalten war.Der Umsatz liegt im Rahmen der eigenen Umsatzerwartungen für das zweite Quartal (28 bis 33 Mio. EUR) und hat sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum erwartungsgemäß vermindert (Q2 2019: 36,3 Mio. EUR). Nach sechs Monaten des Geschäftsjahres 2020 erreichte der Konzernumsatz 50 Mio. EUR und liegt damit um 31 % unter dem Vorjahreswert von 72,7 Mio. EUR.Der Auftragseingang im zweiten Quartal 2020 lag mit 18 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert von 24 Mio. EUR, der Auftragsbestand erreichte 22 Mio. EUR (Vorjahr 31,4 Mio. EUR). Der niedrigere Auftragseingang und -bestand ist ausschließlich auf Verzögerungen bei Projekten im Segment Solar zurückzuführen.Die Prognosefähigkeit für das laufende Geschäftsjahr ist nach wie vor stark eingeschränkt, da das wirtschaftliche Umfeld wegen der andauernden COVID-19-Pandemie weiter von großen Unsicherheiten gekennzeichnet ist. Die mittelfristige Perspektive für LPKF und insbesondere die Wachstumsaussichten im Bereich LIDE sind unverändert.Der vollständige Halbjahresfinanzbericht mit endgültigen Umsatz- und Ergebniszahlen wird am 5. August 2020 veröffentlicht.Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG notieren im SDAX der Frankfurter Wertpapierbörse (ETR: LPK; ISIN DE0006450000).Erläuterung der Kennzahlen EBIT: Ergebnis vor Zinsen und SteuernKontakt: Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations24.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft Osteriede 7 30827 Garbsen Deutschland Telefon: +49 (0) 5131 7095-0 Fax: +49 (0) 5131 7095-95 E-Mail: investorrelations@lpkf.com Internet: www.lpkf.com ISIN: DE0006450000 WKN: 645000 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1101259Ende der Mitteilung DGAP News-Service1101259 24.07.2020 CET/CEST