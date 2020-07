BERLIN (Dow Jones)--Die vier Bundesländer Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hessen und Baden-Württemberg haben sich für eine Erweiterung der geplanten Stromautobahn Suedlink ausgesprochen. In einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) schlagen die betroffenen Energieminister vor, neben dem geplanten Projekt noch eine zweite Leitung zu verlegen. Es bestehe "aus unserer Sicht unverzüglicher Handlungsbedarf, um alle Möglichkeiten einer Kapazitätserhöhung der übrigen, im Bundesbedarfsplangesetz enthaltenen Gleichstromvorhaben auszuschöpfen", heißt es in dem Brief, in den Dow Jones Newswires Einblick hatte.

Die Länder verweisen darauf, dass die SuedLink-Trasse wesentlich schmaler werde als ursprünglich geplant. Denn die Übertragungsnetzbetreiber wollen die 525-Kilovolt-Technologie und damit eine deutlich stärkere Hochspannungsebene einsetzen. "Weitere Synergieeffekte entstünden beim Bau der Stromleitungen, insbesondere beim Tiefbau", heißt es in dem Schreiben. Insgesamt erwarten die Länder Kosteneinsparungen zwischen 600 Millionen und 1 Milliarde Euro. Die vier Minister verweisen auch darauf, dass das verlegen einer zweiten Trasse bei den Anwohnern besser ankommen werde als eine "Salami-Taktik": "Wir sind auch überzeugt davon, dass die Akzeptanz in der Öffentlichkeit für dieses Vorgehen größer ist als für ein Nachklappen im nächsten Bundesbedarfsplan."

Ramelow: "Wir sind nicht das Stromklo Deutschlands"

Scharfe Kritik an dem Vorgehen kommt jedoch aus Thüringen. Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) spricht im Spiegel-Interview von einem "schändlichen Verhalten" einiger West-Länder. Weitere Leitungen auf dieser Trasse, die einen größeren Eingriff in die Natur bedeuten dürften, würden den Widerstand gegen das gesamte Projekt in Thüringen noch mehr erhöhen. "Wir sind nicht das Stromklo Deutschlands", sagte Ramelow. "Ich bin fassungslos über die Kaltschnäuzigkeit, mit der im dreißigsten Jahr der Einheit mit dem Osten umgegangen wird."

Baden-Württemberg wies Ramelows Vorwürfe zurück. Der Brief sei "selbstverständlich weder kaltschnäuzig noch schändlich, sondern ein völlig normaler Vorgang in einem laufenden Abstimmungsprozess über die beste Lösung", erklärte ein Sprecher von Energie- und Umweltminister Franz Untersteller (Grüne). Eine Erweiterung der SuedLink-Trasse "belastet Thüringen keineswegs zusätzlich".

Bundeswirtschaftsministerium will alle Anmerkungen prüfen

Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte, der entsprechende Referentenentwurf sehe kein Vorhaben "SuedLink 3" vor. "Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens werden alle Beteiligten Gelegenheit haben, Anmerkungen zu den neu in den Bundesbedarfsplan aufzunehmenden Vorhaben vorzubringen", erklärte eine Sprecherin Altmaiers. Die Bundesregierung werde diese Anmerkungen prüfen.

Thüringen hatte bereits gegen die bestehende Suedlink-Planung vor dem Bundesverwaltungsgericht geklagt. Die Richter hatten den Eilantrag Thüringens jedoch mit dem Hinweis abgelehnt, dass über den konkreten Korridorverlauf noch nicht entschieden und auch ein Alternativvorschlag aus Erfurt noch nicht endgültig vom Tisch sei.

Die Suedlink-Trasse wird benötigt, um Windstrom aus Norddeutschland in die Industriezentren des Südens zu transportieren.

