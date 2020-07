Wiesbaden (www.fondscheck.de) - Der von SIA Funds AG gemanagte Long Term Investment Fund (SIA) - Natural Resources (ISIN LU0244072335/ WKN A0ML6C) ist ein aktiv gesteuerter Aktienfonds mit dem Anlagefokus Rohstoffaktien, so die Experten der TELOS GmbH.Ziel des Fonds sei die Schaffung von langfristigem Kapitalzuwachs und Erträgen, vorwiegend durch Anlagen in ein Portfolio mit Aktien von Rohstoffunternehmen weltweit mit guten Fundamentaldaten und einem hohen Ertragspotenzial. Hierzu würden Unternehmen zählen, deren Hauptgeschäftstätigkeit unter anderem in der Gewinnung, Extraktion, Veredelung sowie der Vermarktung von Rohstoffen, insbesondere im Energie-, Bergbau-, Agrar- und Nahrungsmittelsektor, liege - jedoch keine Edelmetall Firmen. ...

