24.07.2020 - Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019)'s 71% Beteiligung Pepkor Holdings Ltd. liefert seine 9-monatszahlen zum 30.06.2020: Mit 52,3 Mrd. ZAR Umsatz fast auf Vorjahresniveau (Minus 1,5%) und zeigt eine kräftige Umsatzsteigerung nach dem Lock-Down in Südafrika in den wichtigsten Märkten - teilweise mit Allzeitumsatzrekorden. Während bis zum 31.03.2020 die Gruppe noch im ersten Halbjahr ein Umsatzplus von 6,5% erzielen konnte, schlug Corona inclusive Lock-Down mit Geschäftsschließungen mit Minus 17,2% im letzten quartal zu: Rund 5 Mio. ZAR weniegr Umsatz im April konnten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...