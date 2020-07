Kapsch TrafficCom informiert über rückläufige Zahlen beim Umsatz und Ergebnis im 1. Quartal. Der Umsatz ging auf 138 Mio. Euro zurück (Vorjahr: 186 Mio.) und das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (EBIT) auf -11 Mio. Euro (Vorjahr: 5 Mio.). Dafür verantwortlich seien u.a. das Auslaufen von Großprojekten - Betrieb des landesweiten Mautsystems in Tschechien und Errichtung eines landesweiten Mautsystems in Bulgarien - sowie die mittlerweile beendeten Mautprojekte in Deutschland. Das Management erwartet auch, dass die Herausforderungen (und die damit verbundenen Aufwände) rund um die Personalknappheit in Nordamerika voraussichtlich bis Ende 2020 andauern werden. Außerdem gehe man davon aus, dass Mehraufwände bei der ...

