Obwohl die Quartalsergebnisse der Unternehmen weiterhin über den Erwartungen liegen und weniger schlecht ausfallen als befürchtet, tritt ein gewisser Gewöhnungseffekt unter den Anlegern ein. Wenn nach guten Zahlen verkauft wird, ist dies in der Regel ein Hinweis darauf, dass die Nachrichten schon in die Kurse eingepreist und die Erwartungen entsprechend hoch waren. DAX und Dow Jones haben in dieser Woche charttechnische Top-Muster ausgebildet. Sie deuten darauf hin, dass es in der kommenden Woche ...

