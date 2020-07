24.07. 16:42: Mit diesem Trick verleiten euch Onlinehändler zu Schnellkäufen, die ihr später womöglich bereutEin Großteil der Onlinehändler verheimlicht seine Warenbestände, um den Druck auf Käufer zu erhöhen - mit diesem Trick überlistet ihr die Verkäufer.>> Artikel lesen 24.07. 16:22: Schluss mit schmutzigem Kobalt-Schatz: So könnte ein großer Nachteil von E-Autos bald Geschichte seinDas Metall Kobalt drückt die Umweltbilanz von E-Autos. Das will ein Minister in Kongo ändern. Mit einer Neuerung, die Auswirkungen bis Deutschland hätte.>> Artikel lesen 24.07. 15:13: Höherer Stromverbrauch als gedacht: Angaben bei E-Autos sind oft sehr ungenau, zeigt ein ADAC-TestDer ADAC fand heraus, ...

