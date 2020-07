Düsseldorf (ots) - Wie beim abgelaufenen Final-Turnier in Deutschland, bietet der offizielle Wettpartner der Basketball Bundesliga auch beim Restart der NBA wieder Top-Quoten an.In der Nacht zum 31.07.2020 nimmt die größte Basketballliga der Welt in Orlando ihren Spielbetrieb wieder auf. Anlässlich des Restarts der 74. Spielzeit bietet sportwetten.de erneut einen Quotenboost auf alle Head-to-Head und Langzeitwetten der NBA an. Als Favorit gehen die Los Angeles Lakers in die letzten acht Spieltage der Western Conference. Passend dazu treffen die Lakers zum Auftakt auf den Stadtrivalen und Mitfavoriten Los Angeles Clippers. Favorisiert in der Eastern Conference sind die Milwaukee Bucks. Mit dem Auftaktduell gegen die Boston Celtics wartet den Bucks direkt der Drittplatzierte der Eastern Conference auf.Interessant gestaltet sich ebenfalls der Blick auf die Frage, wer in diesem Jahr am Ende die Championship Trophy gewinnen wird. Hier präsentiert sportwetten.de die mitunter attraktivsten Quoten am Wettmarkt. Favorisiert sind auch hier die Los Angeles Lakers (Quote 3,30). Die Milwaukee Bucks (3,60) und die Los Angeles Clippers (4,40) zählen ebenfalls zum engeren Favoritenkreis.Über sportwetten.de:Die sportwetten.de GmbH ist eine Tochter der börsennotierten pferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf. Mit der evidenten Domain www.sportwetten.de (http://www.sportwetten.de) sorgt der lizensierte und ISO-zertifizierte Wettanbieter im deutschsprachigen Raum für Unterhaltung und hebt sich - bei aller Seriosität - durch humorvolle Aktionen und innovative Datenveredelung vom Wettbewerb ab. sportwetten.de ist offizieller Wettpartner u.a. von Eintracht Braunschweig, KFC Uerdingen, der Eishockey Nationalmannschaft (DEB), der Kölner Haie, des Deutschen Volleyball Verbandes (DVV) und der Basketball Bundesliga (BBL).Pressekontakt:Ingo Pauling, Direktor sportwetten.de+49 211 78 17 82-35unternehmen@sportwetten.deOriginal-Content von: sportwetten.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129232/4661635