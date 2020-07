FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Freitag deutlich nach unten. Der DAX schloss 2 Prozent tiefer bei 12.838 Punkten. Dabei gab er den kompletten Wochengewinn an einem Tag ab. Die Furcht vor einer möglichen zweiten Corona-Welle in den USA und die neuerlichen Zerwürfnisse zwischen den USA und China ließen die Anleger vor dem Wochenende vorsichtiger werden. Verkauft wurden Technologietitel, so schlossen Infineon und SAP jeweils rund 4 Prozent tiefer, defensive Aktien von Immobilienunternehmen hielten sich dagegen vergleichsweise gut.

Berichtssaison verläuft besser als von Analysten erwartet

Die Berichtssaison hat bisher positiv überrascht, laut der Commerzbank haben bislang 80 Prozent der DAX-Unternehmen die Markterwartungen geschlagen, im MDAX sind es immerhin 70 Prozent. Das liegt deutlich über den langfristigen Durchschnittswerten. Es steht zudem zu erwarten, dass die Konsensschätzungen für die zukünftigen Unternehmensgewinne nach oben angepasst werden. Die Unternehmen haben die Krise bislang besser gemeistert als befürchtet - das sollte die Aktienmärkte nach unten absichern.

"Sell on good news" nach guten Quartalszahlen

Von guten Zahlen profitieren konnte allenfalls die Aktie von Brenntag, sie stieg nach dem Quartalsbericht um 2 Prozent. Während der Umsatz im zweiten Quartal um 12,9 Prozent gesunken ist, ging der Gewinn je Aktie lediglich um 1,2 Prozent zurück. Das operative Ergebnis stieg sogar um 4 Prozent.

Shop Apotheke verloren trotz einer erneut erhöhten Prognose 6,5 Prozent. Allein seit dem 9. Juni hatte sich der Kurs zeitweise nahezu verdoppelt, damit waren gute Nachrichten bereits eingepreist, hieß es. Auch Eckert & Ziegler (minus 3,8 Prozent) profitierte nicht mehr davon, dass das Strahlen- und Medizintechnikunternehmen den Ausblick anhob.

Atoss Software konnten sich dem Sektortrend ebenfalls nicht entziehen und schlossen 7,2 Prozent tiefer. Die Zahlen lasen sich gut, so wuchs der Umsatz im ersten Halbjahr um 20 Prozent, das operative Ergebnis um 33 Prozent. Kurz vor der Schlussglocke hob Süss Microtec nach guten Zahlen den Ausblick an, die Aktie schoss nach einem volatilen Handel 6,6 Prozent im Minus.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 63,8 (Vortag: 64,5) Millionen Aktien im Wert von rund 2,74 (Vortag: 3,15) Milliarden Euro. Alle 30 DAX-Werte schlossen im Minus.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.838,06 -2,02% -3,10% DAX-Future 12.831,00 -2,08% -1,82% XDAX 12.841,64 -1,11% -2,23% MDAX 26.650,24 -2,42% -5,87% TecDAX 3.048,92 -3,35% +1,13% SDAX 12.134,57 -2,48% -3,02% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,12 -64 ===

