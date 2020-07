Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Markit: US-Wirtschaft gewinnt im Juli an Stärke

Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich im Juli beschleunigt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 50,0 von 47,9 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 51,3 von 49,8 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 52,0 erwartet. Der Index für den Servicesektor legte zu auf 49,6 von 47,9 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 51,0 gelautet.

Belgiens Geschäftsklima im Juli besser als erwartet

Das belgische Geschäftsklima hat sich im Juli besser als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung der Belgischen Nationalbank (BNB) stieg der Geschäftsklimaindex auf minus 13,9 (Juni: minus 22,9) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf minus 16,5 prognostiziert. Zur Ermittlung des Geschäftsklimas befragt die belgische Notenbank rund 4.500 Unternehmen.

Ifo-Chef Fuest warnt vor Stagflation

Der Chef des Münchner Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuest, warnt davor, dass das Konjunkturpaket der Bundesregierung verpuffen könnte. Die staatlichen Milliarden, mit denen die Regierung die Wirtschaft ankurbeln will, könnte zur Stagflation führen, so Fuest im Nachrichtenmagazin Spiegel. Dieses seltene ökonomische Phänomen sei gekennzeichnet durch gleichzeitig steigende Preise und Arbeitslosigkeit.

Städte- und Gemeindebund fordert Lockerung des Sonntags-Verkaufsverbot

Der Städte- und Gemeindebund fordert wegen der Corona-Krise eine Lockerung des Verkaufsverbots am Sonntag. "Ein verkaufsoffener Sonntag führt regelmäßig zu einer deutlichen Belebung in den Innenstädten und auch der Einzelhandel profitiert davon deutlich", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi lehnt den Vorstoß strikt ab.

Gesundheitsminister beschließen kostenlose Corona-Tests für alle Urlaubsheimkehrer

An den deutschen Flughäfen wird es künftig Corona-Teststellen für Reiserückkehrer aus Risikogebieten geben. Sie sollen sich dort kostenlos auf das Virus testen lassen können, wie die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Freitag nach Beratungen mit ihren Kollegen aus Bund und Ländern in Bonn sagte. Auch für Rückkehrer aus Nichtrisikogebieten sollen Corona-Tests künftig kostenlos sein, allerdings nicht direkt bei der Einreise angeboten werden.

Crewmitglieder zweier Kreuzfahrtschiffen in Rostock mit Coronavirus infiziert

Zehn Crewmitglieder von zwei Schiffen des Kreuzfahrtunternehmens Aida sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommerns am Freitag mit. Die Crews gehören zu zwei Schiffen, die im Rostocker Hafen auf den geplanten Saisonstart Anfang August vorbereitet werden. Insgesamt waren am Mittwoch rund 700 Frauen und Männer als Besatzungsmitglieder für Aida-Kreuzfahrtschiffe über Dubai nach Mecklenburg-Vorpommern eingeflogen worden. Nach Angaben des Landesamts wurden sie vorbeugend erneut auf das Virus getestet.

Anwaltskanzlei reicht wegen Wirecard-Skandals Amtshaftungsklage gegen Bafin ein

Die Tübinger Anwaltskanzlei Tilp hat wegen des Wirecard-Bilanzskandals Amtshaftungsklage gegen die Finanzaufsichtsbehörde Bafin eingereicht. Der Klagevorwurf laute auf "jahrelangen Amtsmissbrauch der Bafin im Fall Wirecard", teilte Tilp am Freitag mit. Die Bafin habe zumindest leichtfertig ihre gesetzlichen Pflichten zur Aufklärung, Verhinderung und Anzeige von Marktmanipulationen der Wirecard und zur richtigen, vollständigen und nicht irreführenden Information der Öffentlichkeit und des Kapitalmarktes verletzt.

SPD-Abgeordnete befürworten Untersuchungsausschuss

SPD-Abgeordnete befürworten einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Wirecard-Affäre. "Für einen Untersuchungsausschuss sind wir offen", sagte SPD-Finanzexpertin Ingrid Arndt-Brauer dem Spiegel. Auch die linke SPD-Abgeordnete Hilde Mattheis befürwortet einen Untersuchungsausschuss: "Er wäre das richtige Instrument, um aufzuklären und Vertrauen wiederherzustellen."

Ermittler nehmen hessischen Justizbeamten wegen Bestechlichkeit fest

In Hessen haben Ermittler einen höheren Justizbeamten der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit festgenommen. Der 53-Jährige soll einem ebenfalls festgenommenen 54-jährigen Unternehmer gegen Geld zu Aufträgen für Gutachten verholfen haben, wie die Frankfurter Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Einem Bericht der VRM-Zeitungen zufolge soll es sich um einen Oberstaatsanwalt handeln.

Länder schlagen Erweiterung von Suedlink vor - Scharfe Kritik aus Thüringen

Die vier Bundesländer Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hessen und Baden-Württemberg haben sich für eine Erweiterung der geplanten Stromautobahn Suedlink ausgesprochen. In einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) schlagen die betroffenen Energieminister vor, neben dem geplanten Projekt noch eine zweite Leitung zu verlegen. Es bestehe "aus unserer Sicht unverzüglicher Handlungsbedarf, um alle Möglichkeiten einer Kapazitätserhöhung der übrigen, im Bundesbedarfsplangesetz enthaltenen Gleichstromvorhaben auszuschöpfen", heißt es in dem Brief, in den Dow Jones Newswires Einblick hatte.

Russland bezeichnet US-Vorwurf zu Waffentests im Weltraum als "Propaganda"

Der Kreml hat sich gegen die Vorwürfe aus Washington und London gewehrt, wonach Russland heimlich Anti-Satellitenwaffen im Weltraum getestet haben soll. Das russische Außenministerium bezeichnete die Anschuldigungen am Freitag als "Propaganda". Die Tests entsprächen internationalen Normen. "Wir fordern unsere US-Kollegen und britischen Kollegen auf, Professionalität zu wahren statt auf propagandistische Informationsattacken zurückzugreifen", erklärte das Ministerium.

