Der S&P500 notiert an seinem letzten Handelstag dieser Woche auf niedrigerem Niveau, während sich die Investoren auf die eskalierenden Spannungen zwischen Washington und Peking konzentrierten. Als Reaktion auf die Entscheidung von Houston entzog die chinesische Regierung dem US-Konsulat in Chengdu die Betriebsgenehmigung. Der S&P500 fällt unter 3226 Punkte und verpasst den Bullen somit einen ersten Schuss vor den Bug. Wir müssen folglich davon ausgehen, dass der Markt sein Hoch in Welle iii in Braun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...