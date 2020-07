Kalenderwoche 30 (20.07. bis 24.07.2020) am KMU-Anleihemarkt - die Euroboden GmbH testet den Markt und prüft nach eigenen Angaben die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe. Der Münchner Immobilienentwickler hat diesbezüglich die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG mit der Durchführung einer Management-Roadshow beauftragt. Eine endgültige Finanzierungsentscheidung soll laut Euroboden-Management auf Grundlage des Investoren-Feedbacks und des vorherrschenden Marktumfelds getroffen werden. Die Eyemaxx Real Estate AG hat indes die Zeichnungsphase für ihre neue Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN DE000A289PZ4) mit einem Platzierungsvolumen in Höhe von 18 Mio. Euro abgeschlossen. Die Eyemaxx-Anleihe 2020/25 hat einen Zinskupon von 5,50% p.a. bei vierteljährlicher Auszahlung und eine Laufzeit bis einschließlich 21.07.2025. Das Gesamtvolumen beträgt bis zu 30 Mio. Euro.

Die Analysten der KFM Deutsche Mittestand AG haben in dieser Woche zahlreiche Anleihen analysiert und ihre Ergebnisse veröffentlicht. Demnach wurde die 2,875%-Anleihe 2014/21 der Dürr AG (WKN A1YC44) als "durchschnittlich attraktiv" mit 3 von 5 möglichen Sternen bewertet. Die 4,25%-Anleihe 2015/20 (WKN A18UQM) als auch die 5,50%-Hybrid-Anleihe 2018/23 (WKN A19W3Z) der UBM Development AG wurden als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 Sternen und die Anleihe der European Energy A/S mit variabler Verzinsung (WKN A2R30K) als "attraktiv" mit 4 Sternen eingestuft. Die Experten der BankM AG haben unterdessen die im Oktober 2018 emittierte 6,00%-Anleihe der Diok RealEstate AG (ISIN DE000A2NBY22) unter die Lupe genommen und dem Unternehmen eine robuste Liquidität und Schuldendienstfähigkeit attestiert. Die Diok-Unternehmensanleihe hat ein maximales Gesamtvolumen von bis zu 250 Mio. Euro, welches bei Investitionsbedarf in ...

