Was für eine Woche - der Markt geht mühelos über die 13.000er Marke und setzt sich fest, dann am Freitag der Rücksetzer - anfang eienr länegren Konsolidierungsphase oder Delle? China-US-Konflikt, steigende Corona-Zahlen weltweit, wirtschaftliche Eintrübung und eine WHO die sagt "Corona wird uns noch lange begleiten"...Dagegen stehen (auch) gute Unternehmensnews. Wir hatten uns am letzten Wochenende nach einem Rückblick auf eine Rekordwoche für einige Onlineanbieter mit den Entwicklungen "unserer" Wasserstoffaktien in der Vorwoche beschäftigt: Update Wasserstoffaktien NEL, Ballard, NIKOLA und Plug. ...

