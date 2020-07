Der neue Co-CEO von Netflix (WKN: 552484), Ted Sarandos, könnte sich dieser Tage etwas seltsam fühlen. Der Video-Streaming-Pionier erwirtschaftet nach dem zweiten Quartal in Folge einen positiven freien Cashflow in Höhe von Hunderten Millionen. Man schrieb das zweite Quartal in Folge schwarze Zahlen. Was stellt also Sarandos mitten in Pandemie mit so viel Geld an? Netflix hatte zuvor seit 2014 keine zwei aufeinanderfolgenden Quartale mit positivem Free-Cashflow produziert. Jetzt rechnet das Unternehmen ...

