WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA wollen den ehemaligen Spitzenmanager und stellvertretenden Stabschef von Präsident Donald Trump, Chris Liddell, ins Rennen um den Posten des Generalsekretärs der OECD schicken. Das teilte ein hochrangiger US-Regierungsbeamter am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Washington mit. Liddell war von 2005 bis Ende 2009 Finanzchef beim Softwarekonzern Microsoft und hatte diese Position bis 2011 bei General Motors inne.



Der derzeitige Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Angel Gurría, hatte vor zwei Wochen angekündigt, sich nicht für ein weiteres Mandat bewerben zu wollen. Der gebürtige Neuseeländer Liddell verfüge über umfassende internationale Erfahrung und wesentliches Wissen in Kernbereichen der OECD, hieß es aus dem Weißen Haus.



Der OECD mit Sitz in Paris gehören entwickelte Industrieländer von Neuseeland über Deutschland bis Mexiko an. Der Auswahlprozess für einen neuen Generalsekretär beginnt im August, bis Ende Oktober können Kandidatinnen und Kandidaten vorgeschlagen werden. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin wird dann von den OECD-Mitgliedsländern für eine Amtszeit von fünf Jahren im Juni 2021 gewählt./lkl/DP/zb

