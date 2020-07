Wenn wir in Aktien investieren möchten, sollten wir sie vorher analysieren. Dies verhindert in vielen Fällen eine spätere böse Überraschung und aufkommende Fragen wie zum Beispiel: Warum bricht Unternehmen X in der Krise stärker ein als Unternehmen Y? Doch wie können wir dabei am besten vorgehen und worauf sollten wir achten? Diese sechs Schritte können dir helfen. 1. Was macht das Unternehmen Zunächst wollen wir verstehen, welches Geschäft hinter einer Aktie steckt. Dazu können wir die Firmenwebseite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...