Der Aktienmarkt hat die schlimme Zeit vom Beginn des Jahres weitgehend hinter sich gelassen. Der Dow Jones Industrial Average ist nur um 6 % gesunken, der S&P 500 steht kurz vor dem Break-even, und der NASDAQ ist bis heute sogar um etwa 17 % gestiegen. Es ist zwar unklar, was in naher Zukunft an der Wall Street geschehen wird, aber eine Tatsache ist unbestreitbar: Die Investition in qualitativ hochwertige Aktien bleibt der sicherste Weg, um langfristig Wohlstand aufzubauen. Angenommen, man hat 4.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...