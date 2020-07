Gold stehen eminent wichtige und gleichzeitig enorm spannende Handelstage ins Haus. Die zentrale Frage lautet derzeit: Gelingt es Gold, die alten Hochs aus dem Jahr 2011 auszuhebeln und sich so den Weg in Richtung 2.000 US-Dollar zu ebnen oder muss das Edelmetall seiner fulminanten Rally doch noch Tribut zollen und konsolidieren? Rückblick. In unserer letzten Kommentierung fassten wir die charttechnische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...