Was ist diese Woche bei unserern "Wasserstoffwerten" passiert: NIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050) schockt mit einer Kapitalerhöhung und Warrantumwandlung, NEL Asa (ISIN: NO0010081235 ) im Shortvisier, Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) feiert seine zukäufe, Ballard PowerSystems Inc. (ISIN: CA0585861085) hat Lakewood als Gegner. Kräftige Kursrückschläge für Wasserstoffaktien - quer durch die Bank. Bei Nikola gibt es dafür eine nachvollziehbare Begründung, aber bei den anderen Werten geht es wohl um absicherung der exorbitanten Kursgewinne der letzten Monate - keine schlechte Strategie für Investierte. ...

