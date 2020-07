Berlin (ots) - In der Taxi- und Mietwagen-Branche wird seit Jahren mit harten Bandagen um die Gunst der Kundschaft gekämpft. Wegen des engen gesetzlichen Rahmens hat es sowohl der Taxi- als auch der Mietwagenbereich schwer, Innovationen voranzutreiben.Das hat auch der Gesetzgeber erkannt. Bund und Länder haben sich bereits auf Eckpunkte für die Überarbeitung des veralteten Personenbeförderungsgesetzes verständigt. Fraglich ist nur, was dabei tatsächlich auf der Straße ankommt.Denn was der Personenbeförderungsmarkt in Deutschland fraglos braucht, ist Wettbewerb. Das wäre auch für den Verbraucher gut. Damit einher geht aber zunächst die Aufgabe, für alle Marktteilnehmer faire und gleichwertige Bedingungen zu schaffen.Bund und Länder sind deswegen aufgefordert, den gesetzlichen Rahmen so anzupassen, dass Innovationen nicht abgewürgt werden und sowohl Taxi- als auch Mietwagenanbieter die Chance haben, ihre Geschäfte weiterzuentwickeln.Das heißt aber auch: Dumpingpreise, wie sie zum Teil Anbieter wie Uber und Free Now über Rabatte anbieten, dürfen dann nicht mehr möglich sein. Ansonsten würden Taxi-Fahrer zu recht wieder auf die Barrikaden gehen.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53614/4661864