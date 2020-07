Das Thema Aktien ist bei vielen Deutschen sehr negativ behaftet. So assoziieren gerade Nicht-Aktionäre mit Wertpapieren in erster Line Begriffe wie Risiko, Verlust, Angst und Spekulation. Eine kleine Faustregel kann hier jedoch für Klarheit sorgen.? Deutsche Aktionärsquote sinkt auf 6,5 Prozent - Nicht-Aktionäre haben irrationale Ängste - Langehaltedauer garantiert GewinneIm vergangenen Jahr lag die Quote der Aktionäre in Deutschland bei rund 6,5 Prozent, was einer absoluten Anzahl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...