Hamburg (ots) - Dank der intelligenten TASKFORCE CLOUD ® haben Sorgen und Stress beim Aufbau und in der Koordination einer Taskforce ein EndeWenn Sie einen Projekt- oder Krisenstab leiten, oder Legal-Projekte koordinieren, werden Sie von der TASKFORCE CLOUD ® begeistert sein, planen, besprechen, delegieren, bearbeiten und nachfassen, dank der intelligenten TASKFORCE CLOUD ® haben Sorgen und Stress in der Koordination von Projekt- und Krisenstäben ein Ende.Die Teilnehmer an einem Projekt- oder Krisenstab müssen schnell und sicher auf Projekte, Aufgaben und Daten zugreifen können und dabei die DSGVO, Art. 32, der sicheren Übertragung personenbezogener Daten, mit einer qualifizierten Transportverschlüsselung berücksichtigen. Jeder, der bereits eine Taskforce geleitet hat, kennt den technischen Aufwand um Zertifikate, VPNs, verschlüsselte E-Mails und alle erforderlichen IT-Systeme einzurichten, was oftmals für alle Teilnehmer und das unterstützende IT-Personal belastend ist.Alles, was Sie für eine erfolgreiche Taskforce brauchenWie auch immer Ihre Ziele oder die Vorkenntnisse der Teilnehmer aussehen - dank des intuitiven Cockpits und der künstlichen Intelligenz werden Sie schnell feststellen, warum die TASKFORE CLOUD ® für Projekt- und Krisenstäbe so hilfreich ist.Die TASKFORCE CLOUD ® ist auf Tempo ausgelegtDas übersichtliche Cockpit wurde mit Managern entwickelt, die über 20 Jahre erfolgreich Projekte und Taskforces koordiniert und geleitet haben und selbst Teilnehmer ohne Vorkenntnisse können mit nur einem Klick Streams ihrer Server, PC's und mobilen Systeme in die TASKFORCE CLOUD ® einbinden. So bietet die TASKFORCE CLOUD ® nicht nur den nötigen hohen Grad an Flexibilität zur Zusammenarbeit von Personen, die sofort über verschlüsselte Verbindungen zusammenarbeiten können, sondern Daten werden DSGVO konform und geschützt vor dem Zugriff von Dritten übertragen und das unabhängig von Ort, Zeit und Endgeräten.Die TASKFORCE CLOUD ® ist als Next Generation Cloud Services ohne zusätzliche Hardware und ohne die Installation von zusätzlicher Software nutzbar. Die schlüsselfertigen und sicheren cloudbasierten Services sind zur Nutzung von internetfähigen PC, Server, Tablet und Smartphone in nur wenigen Schritten einsatzbereit. Die DSGVO konformen Next Generation Cloud Services werden über Rechenzentren in Deutschland geleistet.Die neue TASKFORCE CLOUD ® kann ab August 2020, ohne Kompromisse in der informationellen Selbstbestimmung oder der Datensicherheit, genutzt werden.Weitere Informationen zur TASKFORCE CLOUD ® stehen online unter panamp.de (http://www.panamp.de) zur Verfügung.Pressekontakt:PAN AMP AGHamburger Straße 1122083 HamburgInternet: panamp.deTelefon: +49 [0]40 553002-0Original-Content von: PAN AMP AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31605/4662063