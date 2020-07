An der Börse zu investieren ist eines der besten Dinge, die du machen kannst, besonders wenn du für den Ruhestand sparst. Du wirst wahrscheinlich mehrere hunderttausend US-Dollar oder mehr sparen müssen, um dich bequem in den Ruhestand zurückzuziehen, und dieses Ziel zu erreichen ist nicht einfach. Egal, ob du mit deinen Ersparnissen im Rückstand bist oder ob du einfach nur versuchst, in relativ kurzer Zeit beträchtliche Investitionsgewinne zu erzielen, du könntest versucht sein, in Penny-Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...