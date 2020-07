Der Wochenverlauf war von einem Stimmungsumschwung geprägt. Nach der Eroberung der 13.000er-Marke kam es zu einer abwartenden Haltung und letztlich dann zum Abverkauf dieses Kursniveaus. Zum Wochenausklang blieb ein Wochenminus von 80 Punkten zurück und alte Sorgen traten an der Börse wieder in den Vordergrund. Blick auf den Wochenverlauf Wie eingangs geschildert startet die Handelswoche zunächst stark und hatte bereits am Montag die runde Marke ...

